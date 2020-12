Anthony Hopkins e i suoi 45 anni da sobrio: "Non mollate"

(Foto Fotogramma)

“E’ stato un anno difficile, pieno di dolore e tristezza per tante persone. Ma 45 anni fa mi sono detto: ‘Continui a bere fino a morire o vuoi vivere?'. 'Voglio vivere’, ho risposto. E improvvisamente è arrivato il sollievo e la mia vita è stata fantastica, pur avendo avuto alcune esitazioni, ma tutto sommato mi sono sempre detto ‘resisti’. Questo il messaggio per il nuovo anno di Anthony Hopkins che, su Instagram, ha colto l’occasione per rivelare che sta festeggiando 45 anni di sobrietà dall’alcol.

L'attore 82enne ha voluto condividere la propria esperienza di dipendenza dall'alcol con i suoi giovani fan che ne soffrono: "Ciao a tutti - ha detto - Buongiorno. Il nuovo anno sta arrivando. Oggi è il domani di cui eri così preoccupato ieri. Non mollate, restate lì, continuate a combattere. Siate coraggiosi e potenti forze verranno in vostro aiuto. Questo mi ha sostenuto per tutta la vita. Ed è tutto quello che ho da dire, e buon anno nuovo. Questo sarà l'anno migliore”, ha concluso l’attore.