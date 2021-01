Vaccino Covid, Celentano: "Io e Claudia lo faremo"

(Fotogramma)

"Io non ho mai fatto il vaccino, però ora sono d'accordo a farlo e anche Claudia". Lo ha detto Adriano Celentano, intervenendo telefonicamente a Domenica In e rispondendo così alla domanda di Mara Venier, se abbia intenzione di vaccinarsi contro il Coronavirus. "Io e Claudia - ha raccontato - siamo chiusi in casa praticamente da un anno e proprio l'altro ieri ci hanno portato il vestito a righe".