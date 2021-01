Emma Stone incinta, è in attesa del primo figlio

(Fotogramma)

Emma Stone è in dolce attesa del primo figlio con Dave McCary, l'autore e comico cui la 32enne attrice è legata dal 2017 e che avrebbe sposato in segreto alcuni mesi fa. La Stone è stata paparazzata dal 'Daily Mail' mentre passeggiava per le vie di Los Angeles e le immagini del pancione non lasciano dubbi. Inoltre, una fonte citata dal 'Daily Mail' avrebbe detto: "Emma è incinta e adora la vita coniugale".

Le foto mostrano l'attrice premio Oscar per 'La La Land' mentre passeggiava il 30 dicembre scorso con un'amica, a Los Angeles, con indosso una maglietta nera aderente e dei leggins, anch'essi neri, che mettono in risalto la pancia.