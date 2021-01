Gf Vip, Antonella Elia fa piangere Samantha De Grenet

Al Grande Fratello Vip, nel corso della diretta di lunedì 4 gennaio, è andato in scena un siparietto che non è affatto piaciuto a Samantha De Grenet che si è trovata di fronte Antonella Elia pronta ad un confronto duro e senza mezzi termini. Le due si erano già scontrate la scorsa settimana a proposito del litigio che la concorrente aveva avuto con Stefania Orlando e l'opinionista ha ritenuto opportuno un ulteriore chiarimento: "Ma chi ti credi di essere? Sto cavolo? Credi di avere il diritto di parlarmi così? Su di te ho detto la verità. Con te non si parla perché sei una nobile? Ci siamo incontrate tre volte e non ci siamo nemmeno mai parlate", ha esordito la Elia che ha poi continuato: "Ci siamo incontrate forse dal dermatologo, parli della mia carriera... ma tu al massimo hai fatto la regina del gorgonzola. Un'arrogante convinta di poter dare dell’idiota agli altri. Sei un po' ingrassata comunque, stai cedendo al peso dell’età. Che f***o, sono di nuovo nella Casa e ho davanti una str***a ed è bellissimo darle della str***a".

La De Grenet, in crisi per le invettive dell'opinionista, ha cercato di ribattere: "Quanto sei signora, una vera signora..." E la Elia ha chiuso i conti con un perentorio: "Sei una borgatara ripulita male. Se potessi entrare dentro, sarebbe un godimento".

Dopo la diretta, Samantha De Grenet ha avuto un crollo emotivo e si è sfogata con Stefania Orlando spiegando che l'accusa rivoltale da Antonella Elia sulla sua forma fisica l'ha pesantemente ferita in quanto nel 2018 è stata colpita da un tumore e ha dovuto assumere dei farmaci che hanno stravolto il suo fisico: "Sto a fare quella che non mi faccio toccare, perché io a differenza sua non voglio andare contro su una cosa che la faccio sentire piccola così. Non ci gioco su quella cosa, perché ci sono passata, capito? (…) E’ strumentalizzare una cosa che per me è stata una valanga, capisci? (…) Quando tu torni a casa e non ti guardi allo specchio per mesi e mesi… Quando non ti guardi, quando non ti riconosci, non vuoi guardarti", si è sfogata la show girl in lacrime. (in collaborazione con ultimora.news)