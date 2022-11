Inveo group lancia il white paper sul binomio Esg-privacy

Inveo group ha lanciato il white paper 'L’impatto privacy sui criteri Esg', una pubblicazione che vuole guardare oltre le logiche di profitto al fine di porre la sostenibilità e il rispetto del dato personale al centro delle strategie d’impresa data privacy oriented. Un binomio ancora poco approfondito, quello delle strategie ambientali, sociali e di governance - Esg (Environmental Social Governance) declinate in ottica data protection, al fine di consentire di fornire e dare spunti e suggerimenti per la creazione di un modello etico del dato, ampliare la propria brand identity in ottica reputazionale e quantificare al meglio le azioni intraprese e spiegarle agli stakeholder (clienti, azionisti, dipendenti, partner della catena di fornitura e autorità di regolamentazione).

“La privacy e la sicurezza dei dati all’interno degli 'score Esg' diventano una condizione imprescindibile per l’affidabilità dei processi, basando i propri parametri di valutazione sia sulla quantità di dati personali raccolti dall’azienda sia sulle probabilità di eventuali databreach e violazioni in genere”, afferma Riccardo Giannetti, Chairman di Inveo group. “Questa sensibilità verso 'l’etica al centro’ - spiega - apre nuove opportunità di business, distinguendo l’azienda virtuosa in ottica Esg e Gdpr, equilibrando logiche puramente di mercato con una profonda eticità del trattamento. Business sì, ma con rispetto ed eticità. Garantire a tutta la filiera del mercato, dal cliente, ai dipendenti ai decisori, un trattamento etico, dall’acquisizione, alla conservazione e al trattamento del dato è un segno distintivo che si proietta al futuro e che parla secondo la logica della sostenibilità".

La pubblicazione di Inveo group fornisce spunti sul come integrare l’Esg in ottica privacy, includendo tutte le variabili e i focal point della tematica, rimarcando l’impatto economico di una gestione errata del trattamento dei dati, sia in ottica sanzionatoria che in ottica di reputation. Un documento che getta le basi per una nuova strada nella data privacy, da oggi più green.