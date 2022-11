Inveo Group, webinar su relazione annuale del DPO

Roma, 16 novembre 2022. “Relazione annuale DPO, gli audit sono un problema o rappresentano la soluzione?” Questo il tema del webinar in programma il 29 novembre alle ore 11:00 promosso da Inveo group con la partecipazione e la testimonianza di due importanti DPO quali Alessia Zeppieri, Responsabile Risk&Compliance e Data Protection Officer di Acea e Mirella Carraro, Responsabile Protezione Dati Gruppo Engineering.

La giornata sarà moderata da Riccardo Giannetti, chairman di Inveo group.

Sarà l’occasione per scandagliare i punti essenziali che una corretta relazione annuale richiede al fine di dimostrare lato DPO l’andamento della conformità del Modello organizzativo privacy dell’organizzazione, lato titolare tastare la compliance, l’efficienza e l’efficacia del lavoro svolto dal DPO stesso.

Dove sono le criticità dell’elaborazione della relazione annuale? Quali strumenti ha il DPO per definire l’assoluta conformità? Sono stati stabiliti dei KPI?

Gli Audit sono stati programmati? Come programmarli, quando farli, a chi farli fare? Come l’audit viene in aiuto al DPO?

Iscrizione gratuita: https://www.in-veo.com/eventi-webinar/relazione-annuale-dpo-gli-audit-sono-un-problema-o-rappresentano-la-soluzione