Inverno agli sgoccioli, che tempo farà fino al 25 marzo

(Adnkronos)

La fase di tempo invernale è ormai agli sgoccioli: in avvio di settimana saranno ancora possibili piogge e nevicate a quote collinari sulle regioni centro meridionali, poi tornerà ad avanzare l'alta pressione, a garanzia di un tempo maggiormente stabile, asciutto e soprattutto con temperature in generale aumento. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che fino a martedì 23 marzo un vortice continuerà a richiamare venti piuttosto freddi dai vicini Balcani che contribuiranno a mantenere uno scenario piuttosto rigido ed instabile, con nevicate sugli Appennini centrali, meridionali e in Sicilia. La neve potrà addirittura sfiorare la pianura su Abruzzo, Molise, area garganica e sui rilievi campani dove la quota scenderà mediamente verso i 300/500m, quote un po’ più alte in Sicilia. Dove non ci sarà la neve si verificheranno piogge sparse e pure qualche isolato temporale. Le cose andranno meglio sul lato tirrenico del Centro e al Nord, dove però sarà il freddo che si farà sentire soprattutto di notte e nelle prime ore del mattino con valori termici anche sotto lo zero su molte aree della Val Padana. A partire da mercoledì 24 ecco che tornerà sulla scena un campo di alta pressione, pronto ad avvolgere gran parte del Paese, garantendo giornate più stabili e miti almeno fino a Venerdì 26, con valori termici via via più elevati fino a raggiungere punte di 17-19°C.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 22. Al nord: cielo con nubi sparse o poco nuvoloso. Al centro: isolate nevicate sui rilievi di Abruzzo e Molise fino a bassa quota, soleggiato altrove. Al sud: a tratti instabile, specie su Sicilia, Calabria e Appennini. Neve sull’isola a 900 metri, a quote più basse altrove.

Martedì 23. Al nord: soleggiato. Al centro: nevicate sui rilievi si Marche meridionali, Abruzzo e Molise sopra i 400 metri. Sole altrove. Al Sud: instabile in Sicilia e sulla Calabria meridionale, neve in collina, più sole altrove.

Mercoledì 24. Al nord: bel tempo e clima più mite. Al centro: soleggiato, ma con nubi sparse su Abruzzo e Molise. Al sud: asciutto e cielo a tratti nuvoloso.

Da giovedì 25 clima via via più mite ovunque.