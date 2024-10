Investimenti Sostenibili 4.0. Ulteriori 243,5 milioni all’intervento agevolativo

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, con apposito decreto, ha assegnato 243.511.573,39 euro di risorse aggiuntive all’intervento agevolativo “Investimenti sostenibili 4.0”, a integrazione della dotazione finanziaria di 400 milioni di euro prevista dal decreto ministeriale 15 maggio 2023. Le risorse aggiuntive, a valere sul Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”, saranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria di ammissione alla fase istruttoria, approvata con decreto direttoriale del 30 ottobre 2023, ferma alla posizione n. 397 a causa della mancanza di coperture economiche. “Investimenti sostenibili 4.0” è una misura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e intende rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

