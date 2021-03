Investire da giovani (e non), il 25 Marzo un Webinar Mondiale organizzato da Soldiexpert SCF

(Milano, 19 marzo 2021)

Un evento speciale aperto a tutti online e rivolto in particolare a giovani, educatori e genitori, piccoli e grandi investitori per parlare di educazione finanziaria rivolta alle più giovani generazioni (e non solo millennials alla generazione Z) è organizzato giovedì 25 marzo 2021 in modalità video (dalle ore 17 alle 19) all’indirizzo webinar.soldiexpert.com è uno degli appuntamenti clou da segnalare della nona della nona edizione della manifestazione Global Money Week promossa dall’Ocse in 175 Paesi nel mondo.

“Prendetevi cura di voi, prendetevi cura dei vostri soldi!” è il tema ufficiale di questa nona edizione mondiale e SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente fra quelle di riferimento in Italia, con il coinvolgimenti di diversi relatori italiani e internazionali ha deciso di aderire (e questo evento è stato incluso nel cartellone ufficiale italiano) poiché preparare i cittadini futuri a capire l’ABC del denaro e degli investimenti è vitale in un Paese come l’Italia, che conta, purtroppo, un analfabetismo finanziario fra i più alti al mondo, secondo tutte le ricerche internazionali.

Per saperne di più, perché partecipare e chi saranno i relatori

In tutto il mondo o meglio in 175 Paesi e territori d’oltremare si celebrerà nell’ultima settimana di marzo la Global Money Week promossa dall’OCSE (e in Italia supportata dalla Presidenza italiana del G20) per sensibilizzare i giovani fin dalla più tenera età a essere finanziariamente consapevoli e ad acquisire le conoscenze, le abilità e i comportamenti necessari per prendere decisioni finanziarie coerenti con le proprie esigenze e possibilità.

“E’ un tema che ci sta particolarmente a cuore, perché siamo genitori, abbiamo molti clienti che si confrontano con i propri figli sul tema delicato dell’“alfabetizzazione ed educazione finanziaria e anche amici insegnanti e presidi – spiega Roberta Rossi, responsabile consulenza di SoldiExpert SCF – e sappiamo il grande lavoro che c’è da fare e qualcosa anche in Italia inizia a muoversi con l’inserimento nell’educazione civica di alcune di queste tematiche. Ma come genitori possiamo fare già molto e ascoltare durante la conferenza quello che in Gran Bretagna sta già accadendo crediamo sarà di confronto e stimolo per tutti”.

Il tema trattato nella conferenza webinar organizzata da SoldiExpert SCF sarà: “Investire da giovani: prima si parte meglio è. Paese che vai, educazione finanziaria che trovi. Istruzioni per l’uso”.

E per parlare di questo argomento diversi relatori oltre a Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, fondatori e amministratori di SoldiExpert SCF, consulenti finanziari indipendenti.

Saranno infatti presenti:

Giovanna Paladino (direttrice e curatrice del Museo del Risparmio di Torino e responsabile della segreteria tecnica di presidenza di Intesa Sanpaolo),

Cecilia Valente (fondatrice e direttrice di OoberKidsRepublic.com un sito inglese specializzato in “Economics and Finance for young minds”)

Russ Mould, direttore investimenti di AJBellGroup, una delle più importanti piattaforme d’investimento del Regno Unito. E potrebbero esserci ulteriori super relatori.

Massimo Scolari, presidente di Ascofind (associazione per la consulenza finanziaria indipendente e membro del Consiglio Direttivo di OCF) che ha patrocinato anche questo evento coordinato in Italia dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.

E tutta la conferenza sarà in italiano e fino a esaurimento posti alla pagina webinar.soldiexpert.com è possibile registrarsi gratuitamente.

CHI È SOLDIEXPERT SCF

Fondata da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, consulenti finanziari autonomi è una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendente a livello nazionale. Iscritta all’Albo OCF SoldiExpert SCF è una società che fornisce esclusivamente consulenza su base indipendente (e anche sul fronte in-formativo sul proprio blog, su YouTube e sul proprio canale podcast, RadioBorsa) ha scelto di essere coerente con questa missione. Vanta una clientela presente in tutta Italia e assiste risparmiatori e investitori con patrimoni di ogni tipo ed è in grado grazie al proprio Ufficio Studi e all’esperienza accumulata di fornire consulenza patrimoniale per ogni esigenza (una tantum, continuativa) e obiettivo (portafogli d’investimento, consulenza gestioni patrimoniali, analisi finanziaria e portafogli self-service, check up portafogli, previdenza e pianificazione patrimoniale e successioni).

Per maggiori informazioni:

Roberta Rossi roberta.rossi@soldiexpert.com

Salvatore Gaziano salvatore.gaziano@soldiexpert.com

Risorse:

>>> Iscrizione webinar: webinar.soldiexpert.com

>>> Iscrizione Lettera Settimanale: lettera.soldiexpert.com

>>> Radio Podcast: radioborsa.com

>>> canale YouTube: youtube.com/SoldiExpert

>>> canale Patreon: patreon.com/soldiexpertlab

Contatti SoldiExpert SCF:

E-mail: ufficiostudi@soldiexpert.com

Numero Verde 800.03.15.88

sito SoldiExpert SCF: soldiexpert.com