Chiasso - Svizzera, 13 DICEMBRE 2021 In fatto di risparmi, un buon piano di investimento non può prescindere da una solida strategia operativa. Investire significa infatti fissare un punto di partenza e seguire un percorso ben definito, senza lasciarsi travolgere dalle oscillazioni dei mercati.

Una delle strade talvolta più percorse è quella che conduce a un esperto o a un istituto bancario, ma affidare i propri risparmi a terzi può rivelarsi controproducente. È per questo che le nuove soluzioni di vestimento oggi si adattano alle esigenze più recenti, offrendo all'utenza tutto gli strumenti per gestire il patrimonio anche in proprio.

Portafogli in ETF

Un trend in forte crescita è la costruzione della propria asset allocation con i fondi passivi: strumenti finanziari efficienti, meno costosi rispetto ai fondi attivi, detti anche ETF (Exchange Traded Fund); oggi, inoltre, è possibile investire i propri risparmi affidandosi a realtà operative anche online: portali che di fatto bypassano la classica consulenza bancaria, consentendo al sottoscrittore di seguire personalmente i propri investimenti. Il tutto mediante una serie di strategie create su misura e pianificate da squadre di analisti esperti.

Ioinvesto.com, ad esempio, è un progetto di finanza personale attivo nell'accrescimento della cultura finanziaria degli investitori; il portale online mette a disposizione degli utenti una serie di contributi formativi stilati da esperti, che aiutano a gestire tutti gli aspetti dell'attività finanziaria.

Affidarsi a un programma siffatto permette agli investitori di seguire le proprie attività finanziarie escludendo, di fatto, le banche e i consulenti. Il risparmio che ne consegue è significativo, e può spingersi fino a una riduzione dei costi che può raggiungere il 91%. La proposta si rivolge inoltre sia a investitori intenzionati a seguire i propri risparmi in autonomia, sia a consulenti che vogliano ampliare la loro visione finanziaria, proponendo diverse soluzioni al variare delle esigenze.

I portafogli efficienti

Chiunque voglia accedere a rendimenti migliori rispetto a quelli fino registrati in precedenza, può puntare al servizio dei portafogli efficienti di Ioinvesto.com e avere accesso a proposte accuratamente diversificate per minimizzare il livello di rischio. Ogni portafoglio, inoltre, è sempre realizzato su misura ed è aderente all'ammontare del capitale versato dal sottoscrittore.

Al variare del numero di strumenti selezionati, i portafogli possono essere di base, intermedi e avanzati. La scelta può essere effettuata anche attraverso quattro profili di rischio -molto basso, basso, medio e alto- con orizzonti temporali che vanno da 3 a 10 anni.

Investire i risparmi in autonomia

Chi punta a gestire autonomamente i propri investimenti può aderire al programma formativo di Ioinvesto, un corso che permette di formulare una strategia di investimento per investire sui medesimi sottostanti della banca, ma con un costo decisamente inferiore.

Il corso si pone come fine quello di aiutare l'investitore, anche il meno esperto, a definire degli obiettivi e un orizzonte temporale, così da stilare un piano di investimento con traguardi e tempistiche stabilite a monte. Il programma si rivolge a tutte le tipologie di investitori, anche quelli con piccoli capitali, e in particolare a coloro che hanno ottenuto scarsi rendimenti dagli investimenti in banca.

Dai portafogli alla consulenza

Ciò che caratterizza i portafogli di Ioinvesto è il fatto di essere liberi da qualsiasi tipologia di vincolo. Tutti i sottostanti selezionati fanno parte di una scelta scrupolosa ma soprattutto libera, priva di quei diktat invece imposti dalla maggior parte degli istituti di credito. Questo permette di selezionare i prodotti più interessanti, sempre a vantaggio del cliente, e non in base alle commissioni eventualmente percepite dagli addetti ai lavori.

Anche i consulenti possono trovare nella proposta di Ioinvesto.com un valido alleato all'operatività. Affidarsi alle soluzioni di un team esperto nel monitoraggio che si occupa quotidianamente di analizzare i trend del mercato, significa risparmiare tempo prezioso nella strategia dell'asset allocation.

La formula di Ioinvesto.com si rivolge inoltre a tutti gli appassionati di mercati e investimenti, tramite corsi professionali per diventare consulente finanziario indipendente: un'ulteriore soluzione che permette di gestire i risparmi propri e altrui, e che garantisce in ogni caso un interessante taglio dei costi.

Per ulteriori informazioni:

IoInvesto.com SA

Ioinvesto.com

email: info@ioinvesto.com

Sede: via Laveggio 6, Mendrisio, Svizzera

Telefono: 800140404