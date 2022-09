Investire in oro è ancora il miglior rifugio per i risparmi? La risposta è nella Guida di SoldiExpert SCF

Milano, 22 settembre 2022. Quando il gioco si fa duro… molti risparmiatori pensano di investire in oro. La congiuntura economico-finanziaria di questi anni, tra pandemia, inflazione, crisi economica, costi energetici alle stelle e guerra in Ucraina, sta infatti svuotando le tasche e i salvadanai degli italiani (e non solo). E uno dei “beni rifugio” a cui tutti pensano in momenti come questo per mettersi al riparo da guai peggiori è appunto l’oro. Per questo SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, ha messo a punto la Guida per investire oggi sull’oro, un ebook chiaro e completo scaricabile gratuitamente, pensato per accompagnarvi nelle scelte d’investimento più corrette e per mettere in guardia da stereotipi e molte false credenze relative all’ investire in oro.

Le due domande fondamentali a cui la Guida per investire oggi sull’oro risponde sono analizzandone l’andamento storico, i pro e contro: l’oro è davvero un bene rifugio, valido per tutte le occasioni e per tutte le fasi di mercato? E quali strumenti finanziari è meglio utilizzare per investirvi?

UN BENE RIFUGIO PER TUTTE LE STAGIONI?

Per rispondere a una simile domanda, bisogna fare non uno, ma due passi indietro. Il primo passo è quello che si deve fare per capire come inserire l’oro all’interno di una strategia d’investimento coerente ed efficace. E in questo può essere utile l’assistenza di consulenti finanziari indipendenti come SoldiExpert SCF, in grado di consigliare la migliore strategia per investire in oro. Ma per questo bisogna compiere il secondo passo indietro: valutare (o, meglio, far valutare) il proprio portafoglio e il proprio patrimonio, e delineare profilo di rischio e obiettivi. Il tutto collegandoli alla fase che i mercati stanno affrontando al momento dell’investimento. Il prezzo dell’oro, per esempio, oscilla costantemente, e anche molto. Cinque anni fa costava circa 35 euro al grammo, a metà 2019 era salito a quasi 45 euro (28%), a inizio 2020 è salito a 49 (+9%) per poi tornare a 43 (-12%); a febbraio di quest’anno ha superato i 60 euro (+28%) per poi tornare verso 55 (-8,5%)… Un trend pluriennale positivo, certo, ma anche un ottovolante per stomaci (degli investitori) forti. Quindi, quando si investe in oro bisogna avere strategia e idee ben chiare per essere in grado di valutarne il suo peso in portafoglio e cosa aspettarsi. Che non è comunque un andamento lineare ovvero solo al rialzo come qualcuno ingenuamente o furbescamente racconta visto che dal 1970 a oggi il prezzo dell’oro è arrivato anche a perdere nei momenti peggiori oltre il 70% dal suo precedente picco.

PERCHÉ (E COME) INVESTIRE IN ORO

I corsi dell’oro non sono influenzati solo dalla domanda finanziaria. L’oro, per esempio, è un metallo usato anche nell’industria ed ha quindi un valore pratico per chi lo utilizza. Ma deve anche essere trovato ed estratto, solitamente nei luoghi più impervi e meno accessibili del mondo. Quindi ci sono società minerarie che acquistano licenze di scavo ed estrazione, che pagano macchinari, strutture e persone perché lo estraggano della miniere. Senza contare poi, le società che lo trasportano e altre che lo lavorano, per l’industria o per la gioielleria. E molte di queste società sono quotate in borsa.

Vi è poi una domanda (e offerta) da parte delle banche centrali dei Paesi che nel metallo giallo allocano le proprie riserve e poi vi è una domanda legata alla gioielleria che in alcuni Paesi genera flussi di domanda importanti.

Vi è poi da valutare nel tempo la correlazione e decorrelazione tra l’investimento in oro e in altri importanti asset.

L’oro fisico, il lingotto, non è l’unico modo poi per investire in oro, anzi. La Guida per investire oggi sull’oro di SoldiExpert SCF spiega in dettaglio che vi sono molti modi di investire in oro e ognuno presuppone vantaggi e rischi differenti. Derivati, fondi comuni, ETF (fondi che replicano l’andamento di indici e che sono quotati in Borsa), ETC (titoli emessi a fronte di un investimento diretto nel sottostante), azioni di società attive nel settore dell’oro, monete, conti oro e così via.

E ognuno di essi può essere adatto a diverse tipologie di investitori, oppure essere indicato, insieme ad altri, per costruire un portafoglio ben diversificato. E non c’è uno strumento finanziario “migliore” di un altro, poiché il grado di rischio e di complessità di ogni strumento devono essere valutati in stretta relazione con il profilo di ogni singolo investitore e con il timing, il momento dell’investimento.

Di tutto questo si parla in questa guida per fornire alcune delle informazioni più importanti da conoscere quando si parla di questo asset e dell’investire in oro.

Informazioni su SoldiExpert SCF

SoldiExpert SCF è una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendenti a livello nazionale. La consulenza fornita può riguardare tutto il patrimonio o sola la parte legata agli investimenti finanziari (azioni, obbligazioni, ETF, fondi) o assicurativi e si basa su un'attenta analisi preventiva di efficienza del portafoglio detenuto dal cliente in termini di costi e rischi. SoldiExpert SCF viene remunerata direttamente in modo trasparente dai clienti senza quindi ottenere provvigioni o commissioni sui prodotti consigliati come è tipico dell'industria del risparmio gestito in Italia. Si ricorda anche ai fini dello studio proposto che le performance passate nei mercati finanziari non costituiscono necessariamente garanzia, nè indicazione di performance future e non dovranno essere perciò utilizzate come unico criterio di valutazione per la scelta degli investimenti.

