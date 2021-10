Investire per i figli e i nipoti, cosa fare? Un webinar con esperti dedicato

Milano 19 ottobre 2021- Lasciare un tesoretto ai propri figli o nipoti per il loro futuro è una questione che non lascia indifferenti la maggior parte degli investitori. Come affrontare il passaggio generazionale?

Due terzi della ricchezza in Italia è posseduta da over 70. Come conservare e tramandare il più possibile del proprio patrimonio in tempi sempre più difficili?

Con il patrocinio del Comitato Edufin (nominato dal Ministero dell’Economia e Finanza) nel Mese dell’Educazione Finanziaria SoldiExpert SCF, fra le prime e più importanti società di consulenza finanziaria indipendente del settore (iscritta all’Albo OCF come è obbligatorio in Italia per chi svolge attività di consulenza anche personalizzata a piccoli e grandi investitori) ha pensato di organizzare un evento dedicato proprio a questo tema con ospiti molto interessanti da ascoltare sul tema.

Il 27 ottobre 2021 dalle 17:30 alle 19:00 è stato infatti organizzato il webinar gratuito con SoldiExpert SCF "Padre ricco, figlio riccastro e nonno ricchissimo" a cui è possibile iscriversi al link generazioni.soldiexpert.com

Una conferenza interessante per comprendere come affrontare con lungimiranza il passaggio generazionale con consigli ed esperienze utili ed evitare che la piccola o grande fortuna familiare accumulata si volatilizzi attaccata dai tanti nemici visibili e invisibili.

Salvatore Gaziano e Roberta Rossi, fondatori di SoldiExpert SCF, consulenti finanziari indipendenti, hanno invitato a parlare nel loro salotto virtuale per il mese dell'educazione finanziaria un esperto di passaggio generazionale, un editore protagonista di un' incredibile storia di ascesa sociale (da operaio a amministratore delegato di un colosso in Borsa) e un formatore che sta investendo sui suoi figli per sviluppare quelle competenze che oggi vede richieste nel mondo del lavoro.

Chi sono i relatori?

– Roberta Rossi & Salvatore Gaziano, consulenti finanziari autonomi, fondatori di SoldiExpert SCF pionieri in Italia della consulenza finanziaria indipendente

– Riccardo Ruggeri (Editore di Zafferano News, GranTorino Libri), protagonista in una incredibile storia di ascensore sociale (da operaio a Amministratore Delegato di una società quotata in Borsa con la multinazionale New Holland, oggi CNH, del gruppo Fiat e Ford)

– Stefano di Benedetto (fondatore e ceo di Memosystem Italia), formatore e imprenditore poliedrico e del suo ruolo di business angel nella formazione e educazione economica del figlio

– Giuseppe Frascà (ad di First Advisory), uno dei massimi esperti in Italia di polizze di "private insurance", ovvero di uno dei veicoli fiscalmente efficienti e più agili per gestire il passaggio generazionale.

per assistere in diretta o ricevere comunque anche successivamete il video completo della conferenza.

Per i consulenti finanziari indipendenti di SoldiExpert SCF questo è un tema fondamentale al quale tutti gli investitori si trovano a pensare nel corso della propria vita e tramite questo momento di educazione finanziaria si cercano di valutare idee e consigli (anche fuori dal coro) per investire oggi bene puntando al benessere futuro di figli e nipoti.

COME ISCRIVERSI ONLINE AL WEBINAR GRATUITO?

All’indirizzo generazioni.soldiexpert.com per partecipare alla conferenza promosssa di SoldiExpert SCF mercoledì 27 ottobre 2021 dalle ore 17:30 alle 19:00.

CHI È SOLDIEXPERT SCF

Fondata da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, consulenti finanziari autonomi, SoldiExpert SCF è una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendente a livello nazionale. Iscritta all’Albo OCF SoldiExpert SCF è una società che fornisce esclusivamente consulenza su base indipendente (e anche sul fronte in-formativo sul proprio blog, su YouTube e sul proprio canale podcast, RadioBorsa) ha scelto di essere coerente con questa missione. Vanta una clientela presente in tutta Italia e assiste risparmiatori e investitori con patrimoni di ogni tipo (da famiglie private, imprenditori e manager a gestioni patrimoniali per conto di banche nazionali) ed è in grado grazie al proprio Ufficio Studi e all’esperienza accumulata di fornire consulenza patrimoniale per ogni esigenza (una tantum, continuativa) e obiettivo (portafogli d’investimento, consulenza gestioni patrimoniali, analisi finanziaria e portafogli self-service, check up portafogli, previdenza e pianificazione patrimoniale e successioni).

Per maggiori informazioni:

Salvatore Gaziano salvatore.gaziano@soldiexpert.com

Roberta Rossi roberta.rossi@soldiexpert.com

