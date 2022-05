Investopia lancia le sue conferenze globali partendo dall'India

NUOVA DELHI, 25 maggio 2022 /PRNewswire/ -- Investopia, l'iniziativa di investimento globale lanciata dal governo degli EAU nel settembre 2021, ha iniziato in India un ciclo di conferenze globali sui mercati mondiali, organizzando due tavole rotonde a Mumbai e Nuova Delhi. Le sessioni si sono concentrate sui rapidi cambiamenti che interessano il mondo degli investimenti alla luce delle moderne tecnologie e su come veicolare gli investimenti verso i mercati emergenti, oltre ad analizzare le opportunità che offre il mercato indiano.

Questo evento rappresenta la prima attività di Investopia al di fuori degli EAU, in linea con il suo mandato di veicolare gli investimenti verso i mercati emergenti e la "New Economy" in questa ampia regione di 3,5 miliardi di abitanti, e promuovere gli investimenti nelle nuove economie.

Investopia si è tenuto in India in quanto uno dei Paesi di interesse, in coincidenza con l'inizio dell'applicazione dell'accordo globale di partenariato economico tra i due Paesi (CEPA), destinato a svolgere un ruolo vitale nella promozione degli investimenti di EAU e India.

Alti funzionari, responsabili politici, uomini d'affari e investitori degli EAU e dell'India hanno partecipato a entrambe le sessioni, tra cui Sua Eccellenza Abdulla bin Touq Al Marri, Ministro dell'Economia degli EAU, Sua Eccellenza il Dott. Ahmad Belhoul Al Falasi, Ministro di Stato per l'imprenditorialità e le PMI degli EAU, Sua Eccellenza il Dott. Ahmed Abdulrahman Abdulrahman AlBanna, Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in India, Sua Eccellenza Sunjay Sudhir, Ambasciatore dell'India negli EAU, e Rajan Navani, Presidente del CII India@75 Council, Vice Presidente e Amministratore delegato di Jetline Industries.

Sua Eccellenza Abdulla bin Touq Al Marri, Ministro dell'Economia degli EAU, ha dichiarato: "L'investimento è in linea con l'impegno degli EAU per sviluppare politiche globali che stimolino gli investimenti e formulino nuove opportunità e partenariati nei mercati globali verso i settori della new economy".

"Avviare le conferenze globali di Investopia in India è un passo strategico per raggiungere altri Paesi, con l'obiettivo di promuovere e veicolare gli investimenti nei settori economici del futuro nei mercati emergenti" ha aggiunto.

Sua Eccellenza ha concluso: "Investopia lavorerà sempre per dare spazio al dialogo costruttivo e a collaborazioni volte a trovare soluzioni alle sfide che ci troviamo ad affrontare oggi, e consentirà di trarre vantaggio da esperienze e analisi diverse da parte di esperti globali per supportare i flussi di crescita delle aziende".

Investopia è una piattaforma globale progettata per promuovere gli investimenti in tutto il mondo verso la new economy, portare crescita e sostenibilità nell'economia nazionale dei Paesi. Nella prima edizione, Investopia si è concentrata sugli investimenti nel mondo del Metaverso, delle valute digitali, oltre a 12 settori vitali della new economy, con l'obiettivo di contribuire alla prosperità delle generazioni future.

