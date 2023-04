Invito alla candidatura per la 6ta edizione del SophI.A Summit, l'appuntamento annuale sull'intelligenza artificiale rivolto alla ricerca accademica, istituzionale e privata

SOPHIA ANTIPOLIS, France, 25 aprile 2023 /PRNewswire/ -- Organizzato da Université Côte d'Azur, Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis e Sophia Club Entreprises con il supporto del dipartimento delle Alpi Marittime, il SophI.A Summit ritorna a Sophia Antipolis dal 22 al 24 novembre 2023 per la sua 6ta edizione. Questo evento di riferimento nel panorama della ricerca sull'intelligenza artificiale presenterà gli ultimi progressi nel settore a livello mondiale e le sue applicazioni.

Come ogni anno l'evento riunirà i protagonisti francesi e internazionali dell'Intelligenza Artificiale provenienti dal mondo accademico, istituzionale e privato. La data ultima per presentare la propria candidatura e vedere esposti i propri lavori sotto forma di poster, dimostrazione o presentati in conferenza durante il SophI.A Summit 2023 è stata fissata al 31 maggio 2023.

Un programma completo in sei ambiti tematici

I ricercatori, gli universitari e le imprese private del mondo intero avranno a disposizione, anche quest'anno, numerose opportunità di incontri e scambi sia direttamente a Sophia Antipolis che online sui sei ambiti tematici principali:

Creato sei anni fa, il Soph.I.A Summit si è rapidamente imposto come un appuntamento insostituibile per la ricerca internazionale sull'intelligenza artificiale. Nel 2022, ha riunito 424 partecipanti provenienti da 17 paesi e ha ricevuto oltre cinquanta candidature nell'ambito della presentazione delle proposte.

Le candidature sono aperte fino al 31 maggio 2023.

Le iscrizioni per partecipare a questa 6ta edizione come visitatori sono già aperte.

