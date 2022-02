Inwit, approvati target di riduzione delle emissioni da parte di Sbti

Inwit, tower operator italiano per infrastrutture wireless, ha ottenuto la validazione da parte di Science Based Target initiative (Sbti), un’iniziativa nata con l’intento di verificare che le strategie e le Climate Action definite dalle aziende siano in linea con le indicazioni della comunità scientifica e con gli accordi internazionali per la lotta al cambiamento climatico.

"Aver ottenuto questa importante validazione conferma la validità della nostra strategia per la creazione di un business sempre più sostenibile nel percorso verso la carbon neutrality entro il 2025 - ha dichiarato Giovanni Ferigo, ad di Inwit - Un percorso, allineato con gli accordi internazionali sul clima, che prevede investimenti in iniziative di efficienza energetica e di sviluppo di fonti rinnovabili e l’utilizzo, a partire da quest’anno, del 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili".