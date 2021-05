"Io infermiera 'di casa', vaccino a domicilio e vigilo su malati"

"Il problema più grosso? Rifiutare caffè, caramelle, inviti a pranzo". Succede quando l'infermiere diventa 'di casa'. A Milano, nella Lombardia che è stata prima linea di Covid-19, a novembre 2020 è partito un progetto che ha trasformato gli infermieri prima in "voci amiche" che supportavano i malati Covid che si curavano a casa, vigilando su di loro. Poi in vaccinatori a domicilio. A raccontare questo modo di interpretare la professione fuori dal contesto ospedaliero è Alice Pelanda, 33 anni, nella Giornata internazionale dell'infermiere, che si celebra oggi 12 maggio.

"Abbiamo iniziato con questo progetto, voluto dal nostro ospedale, il Niguarda - spiega all'Adnkronos Salute - proprio perché la pandemia ha mostrato quanto si facesse fatica sul territorio. Abbiamo avviato un monitoraggio telefonico per pazienti positivi a Covid. Chi presentava sintomi che non ci convincevano lo facevamo venire in ambulatorio, in modo che un infettivologo potesse visitarlo entro 24 ore. Le persone si sentivano più tutelate, soprattutto nel sentire la nostra voce quotidianamente o ogni due giorni. Covid fa paura e isola".

Poi quando è partita la campagna vaccinale una nuova missione: portare le iniezioni scudo a domicilio per chi non poteva raggiungere l'ospedale. Alice gira in tuta, camice e mascherina, un grande zaino rosso sulle spalle, insieme alle colleghe. Ormai nel quartiere intorno all'ospedale "ci riconoscono, non passiamo inosservati. E' bello quando ti accolgono già dal cancello d'ingresso con il sorriso. Siamo partiti con gli over 80 prima e poi, man mano che si è aperto a nuove categorie, con i fragili. E' stato così che abbiamo cominciato proprio a uscire sul territorio.

La parte più bella di questa esperienza "è l'accoglienza - commenta Alice - Siamo entrati nelle case delle persone. E bisogna pensare al loro carico di paure e preoccupazione, per la vaccinazione in sé e per il periodo di isolamento a cui molti fragili e anziani sono stati costretti per non correre il rischio di contagio. C'era chi veniva da mesi di solitudine. Ci ha fatto piacere vedere come ci fosse un affidarsi a noi e alle competenze che portiamo".

Le vaccinazioni a domicilio vanno avanti. "Noi continuiamo finché serve - assicura l'infermiera - E la speranza è che un domani progetti come questi possano spaziare su qualsiasi cronicità e fragilità, per tutte le patologie e non solo Covid. Vorremmo poter continuare ad essere una figura presente e di riferimento anche per il domani".

"Siamo tutti ospedalieri - conclude - veniamo da realtà differenti e l'esperienza sul territorio è stata nuova un po' per quasi tutti. Arriviamo da realtà acute, io per esempio dall'Unità spinale. Tante specialità differenti unite sotto questa nuova figura. Speriamo di poterci spendere ancora per altri pazienti, anche quando Covid sarà superato".