ioil22nonlovoglio, su Twitter 'rivolta' contro coprifuoco

Il coprifuoco resta alle 22. Niente slittamento alle 23, anche con la primavera inoltrata l'orario di 'ritirata' rimane invariato. La decisione del governo, che ieri ha varato il nuovo decreto, non piace a molti utenti di Twitter. L'hashtag #ioil22nonlovoglio decolla rapidamente, tra obiezioni articolate al provvedimento e una valanga di messaggi ironici. "Un po' di buon senso per capire che il coprifuoco alle ore 22 fino al 31 luglio otterrà l'effetto contrario in quanto causerà maggior caos e in più assesterà il colpo finale alla nostra economia o perlomeno a ciò che né è rimasta", scrive @GigliutoR. "Il coprifuoco alle 22 è inutile e dannoso. L’unico effetto che ha avuto questa misura è quello di far chiudere tante attività legate al mondo della ristorazione", il messaggio di @DavelloStefano. "Estendere il coprifuoco fino al 22 Luglio significa peggiore ulteriormente un quadro psicologico ed economico già abbastanza debilitato. Perché non aumentare i controlli al fine di ridurre ipotetici assembramenti etc.?", domanda @inciso12. Tra i numerosi tweet ironici di chi ricorda che "al Sud alle 22 non abbiamo nemmeno cenato", ecco anche la doverosa puntualizzazione: "Il decreto vale fino al 31 luglio ma il coprifuoco vale fino al 31 maggio e poi verrà fatta una nuova valutazione", ricorda @elisabettadst.