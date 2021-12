IoInvio di Poste Italiane: sempre più italiani spediscono pacchi di Natale da casa

Milano, 13 Dicembre 2021. Molti italiani oggi spediscono i loro regali di Natale restando a casa. IoInvio è il servizio pratico, veloce ed economico per inviare pacchi in tutte le regioni d’Italia e all’estero. Anche quest’anno IoInvio di Poste Italiane stia riscuotendo un grandissimo successo, confermandosi come il servizio più richiesto dagli italiani. Infatti è possibile spedire qualsiasi pacco sia entro i confini nazionali che in altri Paesi, a tariffe economiche e in tutta comodità, senza nemmeno dover uscire di casa. Scopriamo come spedire con il servizio IoInvio di Poste Italiane e quali sono i vantaggi che offre.

Come spedire un pacco con IoInvio di Poste Italiane

Spedire un qualsiasi pacco con IoInvio di Poste Italiane è davvero semplicissimo e alla portata di tutti. È infatti sufficiente registrarsi al servizio compilando il form online ed inserendo i dati della propria spedizione (numero di pacchi, peso, dimensioni, indirizzo del destinatario ecc.). Non solo: si può anche richiedere il ritiro a domicilio del pacco, che non prevede alcun costo aggiuntivo. In tal caso è sufficiente specificare il proprio indirizzo ed un corriere si presenta a casa per effettuare il ritiro della merce e procede alla consegna nel giro di 3-5 giorni lavorativi.

Il servizio si può gestire direttamente online, senza doversi recare in un ufficio fisico. Naturalmente bisogna preparare al meglio il proprio pacco, imballandolo con cura ed apponendo al suo esterno l’etichetta che viene inviata da Poste Italiane via mail.

Quanto costa il servizio di spedizione pacchi IoInvio

Sempre più italiani scelgono di spedire i propri pacchi con IoInvio di Poste Italiane non solo perché si tratta di un servizio pratico e veloce ma anche perché le tariffe sono decisamente economiche! Il costo della spedizione parte da 6,90 euro e dipende dal peso del pacco e dagli eventuali servizi aggiuntivi che si desiderano. Rimane però il fatto che il ritiro a domicilio è sempre gratuito e questo è un grande vantaggio, perché significa che non si deve nemmeno uscire di casa.

Una volta inseriti tutti i dati relativi alla spedizione e calcolato il costo del servizio, si procede al pagamento direttamente online scegliendo la modalità che si preferisce tra le moltissime disponibili (conto BancoPosta OnLine, carta di credito, PostePay, PayPal, portafoglio elettronico o carta prepagata).

I vantaggi di IoInvio

I vantaggi di questo servizio di Poste Italiane sono davvero moltissimi: non è certo un caso se sempre più italiani lo scelgono per inviare i propri pacchi in Italia o all’estero! Prima di tutto, è pratico perché si può gestire tutto online e non occorre recarsi personalmente presso uno sportello fisico. Oltre a questo, le tariffe sono effettivamente convenienti ed è possibile seguire il tracking della spedizione in qualsiasi momento, collegandosi alla propria area personale.

Responsabilità editoriale

TiLinko – Img Solutions srl

info@tilinko.it