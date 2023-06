IoT industriale: le opportunità per le aziende con D.G.Tale

5 giugno 2023. Si sente sempre più parlare di IoT o Internet of Things, in italiano Internet delle Cose anche se forse sarebbe più corretto dire Internet degli Oggetti: un ramo dell’Innovazione Digitale che sta conoscendo sempre più diffusione, specialmente presso imprese e industrie.

Un fenomeno che è legato non soltanto a pc, smartphone e tablet ma agli oggetti che troviamo nelle case e nelle città, sempre più intelligenti e versatili, capaci di portare verso una fruizione quotidiana (e concreta) dell’informatica.

Un discorso, come abbiamo accennato poc’anzi, che riguarda anche le aziende, per le quali viene utilizzato un acronimo di recente definizione: IIOT ovvero Industrial Internet of Thing, dai più noto semplicemente come IoT Industriale.

Una delle realtà che sta realizzando applicazioni particolarmente interessanti in tal senso è D.G.Tale (sito https://www.dgtale.eu/) ed è specializzata nella progettazione di soluzioni tecnologiche innovative attraverso le quali le industrie hanno modo di migliorare la qualità dei propri impianti.

Come ci riesce? Portando l’IoT sui macchinari aziendali in maniera tale da permettere agli operatori di controllare e realizzare una connessione digitale con le macchine prodotte e vendute su scala planetaria. Il tutto avvalendosi di un unico fornitore.

In questo articolo scopriamo qualcosa di più sull’IIoT, andando ad analizzare in che modo le soluzioni D.G.Tale riescono a influire positivamente sul business delle imprese del comparto industriale (e non solo).

Cos’è l’IoT Industriale

Cerchiamo di fare chiarezza, definendo meglio cosa si intende per IIoT. Esso è costituito da un insieme di apparecchi e piattaforme connesse a Internet, in grado di offrire un reperimento, una catalogazione e un’analisi avanzata dei dati.

L’altra cosa che è importante comprendere è la differenza che intercorre tra IoT e IIoT. Possiamo affermare a tal proposito che l’Industrial Internet of Things non è altro che una micro-categoria dell’Internet of Things, di cui fa parte.

In entrambi i casi è prevista l’interazione tra dispositivi, macchine e infrastrutture che presentano dei sensori incorporati e sono perciò in grado di trasmettere dei dati attraverso una connessione a internet. La gestione delle informazioni viene realizzata attraverso l’impiego di particolari software all’avanguardia.

Per dirla in parole semplici, l’IIoT non è altro che l’utilizzo dell’Internet of Things in ambito industriale, al fine di migliorare e implementare la produttività. Qualcosa che le soluzioni D.G.Tale riescono a fare con un approccio che risulta particolarmente all’avanguardia.

Quali sono i vantaggi dell’Industrial Internet of Things

Una delle soluzioni più innovative dell’IoT industriale è software MMS (Manufacturing Management System), il programma sviluppato da D.G.Tale per garantire la comunicazione bidirezionale tra i macchinari impiegati nella filiera produttiva.

Si tratta di un sistema unico nel suo genere e che riesce a coniugare la semplicità d’uso con la possibilità di avere a disposizione funzioni di ultima generazione, particolarmente performanti e capaci di offrire all’azienda uno sguardo a 360°.

Una visione d'insieme con cui l’impresa ha modo di conoscere la produttività e l’affidabilità sia della singola macchina che dell’intero parco macchine, a fronte di un aggiornamento dei dati in tempo reale.

Va da sé che questo tipo di soluzioni riescono ad assicurare molteplici benefici per le aziende, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio della filiera produttiva nel suo complesso, la sua efficienza e affidabilità.

I vantaggi che garantiscono i programmi di IIoT per le imprese sono soprattutto i seguenti:

● Possibilità di sviluppare modelli aziendali efficienti e rivoluzionari.

● Monitoraggio e problem solving ai massimi livelli.

● Gestione delle forniture e delle scorte di magazzino, senza particolari pensieri per chi se ne occupa e dando modo al personale di concentrarsi su altre attività.

● Maggiore sicurezza dei macchinari e delle minacce che possono verificarsi.

● Maggiore efficienza per quanto riguarda la manutenzione.

● Gestione ottimale delle procedure di sanificazione.

● Possibilità di prendere decisioni valide anche per quanto riguarda le campagne di marketing e comunicazione.

Le applicazioni dell’Internet of Things Industriale

L’Industrial Internet of Things presenta delle applicazioni pressoché infinite nell’ambito dell’economia, le quali interessano settori tra loro anche molto diversi.

Tra questi troviamo i magazzini, le fabbriche, i cantieri navali, ma anche le realtà dell’agricoltura, del settore energetico, quelle che offrono servizi finanziari e sono specializzate nella vendita al dettaglio, persino le aziende della comunicazione, del marketing e della pubblicità.

Questo grazie a una peculiarità di non poco conto: le soluzioni come quelle messe in campo da D.G.Tale consentono una personalizzazione a misura della singola impresa, anche quando di dimensioni medio-piccole.