Ippica: trotto, domani a Capannelle triplo Gran Premio di fine stagione

Domani, 29 giugno, è in programma il grande appuntamento che a Capannelle conclude la stagione ippica a Roma. Nel giorno dedicato alla festività dei patroni della Capitale, Santi Pietro e Paolo, l’ippodromo romano ospiterà, a partire dalle ore 17, il tradizionale convegno di trotto imperniato sul Gran Premio Tino Triossi, sul Gran Premio Gaetano Turilli e sul Gran Premio Carena.

"Con questi ultimi tre grandi premi si conclude in maniera sontuosa la stagione primaverile all’Ippodromo Capannelle che ci ha regalato fin qui tante soddisfazioni - afferma Elio Pautasso, Direttore generale Hippogroup Roma Capannelle -. Corse intitolate a tre grandissimi personaggi che hanno fatto la storia dell’ippica romana e nazionale, contribuendo anche a costruire gli ippodromi romani di Capannelle e Tor di Valle".

"Saranno tre Grandi Premi frequentati da cavalli di straordinaria levatura, grazie al movimento italiano (allenatori, guidatori, professionisti) che nel trotto primeggia a livello europeo. I proprietari stranieri vengono sempre più spesso in Italia ad acquistare i nostri cavalli ottenendo risultati eccellenti su tutti i principali ippodromi del continente. Questo per noi è motivo di grande orgoglio ed è con eccezionali aspettative che ci apprestiamo a vivere questo ultimo e imperdibile appuntamento di corse prima della chiusura estiva. Dopodiché - conclude Pautasso - tutte le nostre attenzioni e le nostre energie saranno concentrate su quanto c’è da fare per essere pronti alla riapertura della stagione a inizio settembre".