Ippolito Piraino, Risarcimento Assicurato: il Bestseller su come ottenere il massimo risarcimento da un incidente stradale

Milano, 09.05.2023 – Capita spesso di sentire la storia di persone che, a seguito di un incidente stradale, non solo non hanno ricevuto il giusto risarcimento ma hanno atteso addirittura anni prima di ottenere qualcosa. Inutile dire che si tratta di una vera e propria ingiustizia sociale in quanto coinvolge l’interessato tanto dal punto di vista economico che psicologico.

Per tutti coloro che desiderano essere risarciti da un incidente stradale ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Ippolito Piraino “RISARCIMENTO ASSICURATO. Come affrontare al meglio una pratica di incidente stradale ottenendo il massimo risarcimento con il supporto di uno studio di professionisti” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori gli esatti passi da compiere per veder tutelati i propri diritti grazie al supporto dei professionisti numeri 1 in Italia.

“Nel libro viene spiegato in modo semplice e lineare che ottenere il giusto risarcimento per le lesioni subite è possibile. Tutto sta nel sapere esattamente come fare” afferma Ippolito Piraino, autore del libro. “Solo un lavoro di ricerca approfondito e meticoloso, gestito da un professionista dei risarcimenti, permette infatti all’assicurato di evitare di andare in giudizio e di anticipare soldi per anni di attese burocratiche”.

Secondo l’autore, gestire una pratica di risarcimento danni in maniera completamente autonoma è molto rischioso in quanto è molto facile, per la persona coinvolta, farsi prendere dall’agitazione del momento. Molto più intelligente, secondo Ippolito Piraino, affidarsi quindi a un professionista capace di gestire al meglio la pratica di incidente stradale, tanto dal punto di vista delle tempistiche burocratiche quanto del risarcimento realmente spettante all’assicurato.

“Dopo ben 25 anni di attività in questo settore, Ippolito Piraino ha pensato bene di scrivere un libro che vuole essere una semplicissima guida per tutti quei lettori che sono parti lese in incidenti stradali e che desiderano capire l’esatto iter da compiere per veder tutelati i propri diritti” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Stiamo parlando quindi di un libro che si pone l’obiettivo di aiutare in prospettiva moltissime persone”.

“Conosco Giacomo Bruno da molti anni. Ho sempre apprezzato il fatto che sia stato il primo a portare gli ebook di formazione in Italia con la sua casa editrice” conclude l’autore. “Non ho potuto far altro, quindi, che rivolgermi alla Bruno Editore per la pubblicazione di questo mio primo libro, rivolto tanto alla massa quanto ai professionisti del settore”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://bit.ly/44ilj5b

Ippolito Piraino nasce a Roma nel 1968. Dopo anni di esperienza in diversi settori del commercio in qualità di direttore vendite, dal 1998 svolge la professione di Patrocinatore Stragiudiziale certificato con norme Uni 11477 per il risarcimento dei danni assicurativi. Oggi è alla guida dello Studio Piraino, specializzato in danni derivanti da incidenti stradali, attraverso il quale aiuta ogni giorno i propri clienti ad ottenere il miglior risarcimento possibile. Sito web: https://studiopiraino.it

Giacomo Bruno , classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it