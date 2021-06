Iran, affonda nel Golfo dell'Oman la più grande nave da guerra iraniana

Ad abbattera la Kharg, in servizio da oltre 40 anni, un vasto incendio scoppiato a bordo

La nave da guerra più grande della Marina iraniana è affondata vicino al porto meridionale di Jask nel Golfo dell'Oman, vicino allo Stretto di Hormuz, dopo che a bordo è scoppiato un vasto incendio. Lo riporta l'agenzia di stampa Isna citando la Marina iraniana, secondo la quale i tentativi per salvare la nave Kharg sono andati avanti per una ventina di ore, ma senza risultato. L'equipaggio è stato interamente tratto in salvo.

Le autorità iraniane stanno ora indagano sulle ragioni che hanno provocato le fiamme. La Kharg era in servizio da oltre 40 anni.