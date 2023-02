Iran, Aiea: "Ha arricchito uranio poco al di sotto livello per sviluppo armi nucleari"

"Sono in corso discussioni per chiarire"

L'Iran ha arricchito l'uranio all'83,7% nell'impianto di Fordow lo scorso gennaio, una percentuale molto superiore al 60% concordato ed a un livello appena inferiori a quelli necessari per lo sviluppo di armi nucleari. E' questo l'allarme lanciato in rapporto dall'Agenzia atomica internazionale (Aiea).

"L'Iran ha informato l'agenzia dell'Onu che possono essersi verificate delle fluttuazioni non desiderate nei livelli di arricchimento", si legge nel rapporto, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, aggiungendo che "sono in corso discussioni per chiarire" questo aspetto. L'uranio arricchito a livelli superiori al limite consentito è stato scoperto durante un'ispezione dell'impianto.