Iran, Alessia Piperno rilasciata: presto in Italia

Alessia Piperno, la ragazza italiana arrestata il 28 settembre scorso in Iran è stata rilasciata. Lo ha annunciato Palazzo Chigi. "Dopo un intenso lavoro diplomatico oggi Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia", si legge in una nota. "Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a che Alessia riabbracci i familiari, ha informato i suoi genitori nel corso di una telefonata, pochi minuti fa".