Iran, "arrestata atleta Elnaz Rekabi"

Sarebbe stata arrestata l'atleta iraniana Elnaz Rekabi che domenica aveva gareggiato senza il velo ai Campionati asiatici di arrampicata in Corea del Sud. Dalla sera di domenica si sono persi i contatti con la climber, ha riportato il canale in farsi della Bbc citando una fonte vicina a Rekabi. Le autorità iraniane le avrebbero sequestrato passaporto e cellulare. Ma l'ambasciata iraniana a Seul smentisce: "Elnaz Rekabi è partita da Seoul per l'Iran alle prime ore del 18 ottobre 2022 insieme ad altri componenti della squadra. L'ambasciata della Repubblica Islamica d'Iran in Corea del Sud smentisce categoricamente tutte le notizie false e la disinformazione riguardo Elnaz Rekabi".