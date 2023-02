Iran, centinaia di bambine avvelenate "per chiudere le scuole"

Sono centinaia le bambine avvelenate in Iran dalla fine di novembre, nel tentativo di provocare la chiusura delle scuole femminili: lo ha dichiarato un'autorità sanitaria locale. Si tratta di avvelenamento respiratorio, avvenuto nelle scuole delle principali sante del Paese, causato da composti chimici disponibili non per uso militare, e non è né contagioso né trasmissibile. Al momento le autorità iraniane non hanno annunciato alcun arresto