Iran, condannata a 5 anni figlia ex presidente Rafsanjani

La figlia dell'ex presidente Akbar Hashemi Rafsanjani è stata condannata a cinque anni di prigione. Lo ha reso noto il suo legale, senza dare alcun dettaglio sui motivi della condanna di Faezeh Hashemi, ma, ha ricordato l'agenzia di stampa Isna, la procura di Teheran l'aveva incriminata per "propaganda contro il sistema". A settembre i media iraniani avevano scritto che la figlia di Rafsanjani, attivista per i diritti delle donne, era stata arrestata "per incitamento ai disordini" durante le proteste per la morte di Mahsa Amini.