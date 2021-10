Iran: G20, domani Biden vede Johnson, Macron e Merkel

Joe Biden vedrà domani Boris Johnson, Emmanuel Macron e Angela Merkel per colloqui dedicati all'Iran a margine del G20. Secondo l'agenda confermata dalla Casa Bianca, il presidente americano incontrerà il premier britannico, il presidente francese e la cancelliera tedesca per parlare del "percorso per riprendere i negoziati per un ritorno al Jcpoa", l'accordo internazionale del 2015 sul nucleare iraniano, e delle "nostre preoccupazioni condivise riguardo lo stato del programma nucleare iraniano".