Iran, ira contro Scholz sulle proteste: convocato ambasciatore tedesco

L'Iran, per la seconda volta in pochi giorni, ha convocato l'ambasciatore tedesco a Teheran, Hans-Udo Muzel, per protestare contro i recenti commenti del cancelliere Olaf Scholz sulle proteste antigovernative che hanno scosso la Repubblica islamica dopo la morte di Mahsa Amini, a metà settembre. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale Irna e fonti del ministero degli Esteri tedesco hanno confermato la notizia.

Sabato sera Scholz aveva espresso aspre critiche contro il governo iraniano per la repressione delle proteste. "Che razza di governo è quello che spara al suo stesso popolo?", ha dichiarato Scholz, sostenendo che chiunque agisca in questo modo dovrebbe aspettarsi "resistenza".