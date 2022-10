Iran, italiano fermato e rilasciato a Teheran

Un cittadino italiano, W.C., è stato fermato dalla polizia iraniana a Teheran, mentre stava girando un video con un cellulare, e poi rilasciato. E' quanto apprende l'Adnkronos. Al connazionale, che si trovava nella capitale iraniana per una fiera insieme ad un altro italiano, è stato chiesto durante gli interrogatori di polizia se fosse in contatto con intelligence occidentali.

Il fermo, che risale a tre giorni fa, avviene in un contesto di crescente tensione all'interno del Paese, dove le proteste contro il regime sono entrare nella quarta settimana. Ieri, in un riferimento anche ad Alessia Piperno, la ragazza italiana arrestata a Teheran il 28 settembre scorso, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano aveva detto: "L'Iran è un Paese sicuro. Chiediamo agli stranieri che lo visitano per affari o per turismo di rispettare le nostre leggi".