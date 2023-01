Iran, Khamenei: "In Occidente donne abusate, falsa difesa loro diritti"

L'ayatollah: "Tra l'altro, in società in cui i governi hanno anche legalizzato l'omosessualità"

"Gli occidentali affermano sfacciatamente di essere sostenitori dei diritti delle donne, mentre lì sono ancora sottoposte alla schiavitù e al traffico sessuale. Tra l'altro, in società in cui i governi hanno anche legalizzato l'omosessualità". Lo ha dichiarato la Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, incontrando a Teheran alcune esponenti del mondo femminile della Repubblica islamica.

Nel corso del suo intervento, Khamenei non ha risparmiato critiche aspre all'Occidente, accusandolo di presentarsi come "portabandiera dei diritti delle donne", mentre in realtà "scaglia fendenti contro la loro dignità". Senza fare riferimento alla morte di Mahsa Amini e alle proteste innescate dal suo decesso, la Guida Suprema ha auspicato che vengano preparate le condizioni "affinché le donne iraniane efficienti, istruite e sagge siano impiegate nei centri decisionali" del Paese, definendo ciò come una "questione significativa".

"Al momento, in molti Paesi occidentali le donne ricevono salari inferiori rispetto agli uomini a parità di lavoro. Questo è un tipo di abuso", ha aggiunto la Guida Suprema.