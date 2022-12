Iran: "Occidente ipocrita". E tagga Picierno

La vice presidente del Parlamento europeo è tra le personalità taggate dal ministero degli Esteri di Teheran in un tweet

La vice presidente del Parlamento europeo Pina Picierno è tra le personalità taggate dal ministero degli Esteri di Teheran in un tweet in cui l'Iran accusa l'Occidente di ipocrisia. "Il governo iraniano attacca in un comunicato anche la nostra vicepresidente del Parlamento europeo @pinapic, che ha denunciato pubblicamente sentenza ed esecuzione a morte di #MohsenShekari. Siamo al tuo fianco, Pina!", sottolinea su Twitter il Partito Democratico.

"La sicurezza pubblica è una linea rossa. L'assalto armato e il vandalismo non sono tollerabili, nemmeno per i regimi occidentali che hanno trovato l'opportunità di tenere lezioni ipocrite. Invece di mostrare la sua falsità con dichiarazioni politicizzate, l'Occidente dovrebbe smetterla di ospitare, sostenere e incoraggiare i terroristi", si legge nel tweet citato dal Pd.