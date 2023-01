Iran, premio Valore coraggio a Gohar Eshghi in Campidoglio

In un video messaggio l'attivista dice: "Sarei stata felice di essere tra voi, ma il regime ha ridotto in una condizione di schiavitù tutti gli iraniani, anche i sostenitori''.

''Il regime iraniano ha preso in ostaggio il popolo, vi chiedo di dichiararlo al mondo! Più volte ho mandato messaggi ad Ali Khamenei, gli ho detto: 'Devi smetterla di uccidere i figli di questa Patria, devi avere paura della rabbia della gente. Un giorno tutta la rabbia che avete creato rovescerà il regime'''. Un videomessaggio molto forte, quasi una profezia, quello che l'attivista Gohar Eshghi ha inviato dall’Iran per ringraziare del Premio Valore Coraggio, che domani le sarà attribuito in Campidoglio dal ministro delle Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Come si legge in una nota diffusa dagli organizzatori, ''questa eroica ottantenne è un po’ la 'decana' delle donne che hanno iniziato a manifestare in questi mesi nelle piazze iraniane dopo la morte di Mahsa Amini e continuano a farsi picchiare, imprigionare e uccidere. Anche lei a fine ottobre ha osato strapparsi il velo in un video diventato virale, che ha fatto il giro del mondo. Gohar continua a protestare contro il regime, che nel 2012 ha torturato e ucciso suo figlio. Un blogger che, dice la madre, 'scriveva del dolore della gente'''.

Nel video, che domani sarà mostrato nella sala della Protomoteca, arrivato con mille difficoltà perché la donna è costantemente controllata e vive in una regione dove le connessioni web sono molto difficili, Gohar è seduta per terra, senza velo e tiene tra le gambe la foto del suo Sattar.

''Figli miei - dice - vi parlo di un regime che arresta, tortura e uccide i figli di questo paese e lo fa in nome del Corano. Non e giusto!Sono passati 11 anni da quando hanno ucciso mio figlio, il mio Sattar e il dolore è ancora forte. Non posso sopportare di vedere altre madri che soffrono la perdita di un figlio. Ho deciso di sfidare questo regime e loro ci hanno fatto tanto male, hanno fatto irruzione a casa mia e hanno portato via tutta la mia famiglia per un’interrogatorio, non si sono fermati neppure davanti a bambini di nemmeno 10 anni. Sono senza scrupoli, mi hanno spinta per strada facendomi cadere e poi hanno detto che raccontavo falsità. Volevo una fondazione a nome di mio figlio ma per 4 anni non mi hanno mai dato l’autorizzazione, alla fine mi sono rivolta ad uno dei miei figli sparsi nel mondo e lui è riuscito a crearla negli Stati Uniti. Ma mi è stato intimato di prendere le distanze dalla Fondazione''.

Il Premio Valore Coraggio, promosso dalla Fondazione Italia sostenibile, è una scultura naturale di travertino fossile e rappresenta la forza e l’indistruttibilità del gesto di coraggio. A riceverlo per Gohar sarà una giovane attivista iraniana che vive a Roma e mantiene i rapporti con le militanti nel suo Paese, Parisa Nazari. Nel video Gohar ringrazia del premio e dice: ''Sarei stata felice di essere tra voi, ma il regime ha ridotto in una condizione di schiavitù tutti gli iraniani, anche i sostenitori''. E conclude con un messaggio di fiducia: ''Io vi saluto con la speranza della vittoria''.