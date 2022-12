Iran, scrittore: "espulsione da Commissione Onu su status donne non sufficiente"

L'espulsione dell'Iran dalla Commissione Onu sulla condizione delle donne è un provvedimento "corretto, ma non sufficiente" perché "fin dal suo insediamento il regime è stato improntato alla misoginia e questo non solo per una questione ideologica. Le donne vengono represse per reprimere la società". Lo afferma lo scrittore iraniano dissidente, Esmail Mohades, in un'intervista all'Adnkronos a due giorni dal voto dei 54 membri del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite che saranno chiamati ad esprimersi su una bozza di risoluzione degli Stati Uniti per estromettere la Repubblica islamica.

Tra i primi provvedimenti imposti dal governo iraniano dopo la rivoluzione islamica del 1979 ci fu l'obbligo per le donne di indossare il velo, ricorda Mohades, evidenziando come la costituzione iraniana vada "contro le donne" in quanto stabilisce "ad esempio che la loro testimonianza valga la metà di quella di un uomo e vieta loro di accedere a determinate professioni". "La vera domanda - prosegue lo scrittore - è cosa ci faccia l'Iran in quella Commissione. I governi occidentali devono rispondere".

Stamane, intanto, è stata resa nota la notizia della seconda impiccagione di uno dei manifestanti arrestati durante le proteste innescate dalla morte di Mahsa Amini, detenuta per non aver indossato il velo in modo appropriato. Majidreza Rahnavard era stato giudicato colpevole di aver accoltellato a morte due membri delle forze di sicurezza il 17 novembre a Mashad.

"L'hanno impiccato in pubblico malgrado ieri sera la madre abbia incontrato il figlio e abbia ricevuto rassicurazioni. E' un segnale della debolezza del regime, che non potendo rispondere alle proteste sul piano culturale, economico e politico, non ha altro strumento che la repressione", spiega lo scrittore, secondo cui "purtroppo" dobbiamo attenderci un' "ondata di esecuzioni".

"Le autorità vogliono incutere paura, ma adesso non funziona più", prosegue Mohades, secondo cui "il minimo che i Paesi occidentali possano fare" in questo momento è richiamare i propri ambasciatori, convocare i rispettivi ambasciatori iraniani "fino a chiudere le ambasciate".

In tutti questi anni, conclude, "nonostante il comportamento del regime, la risposta dell'Italia e dell'Occidente è stata solo a parole, tranne nel caso di sanzioni contro enti e persone", ma ora in Iran è "in atto una rivoluzione e c'è la volontà collettiva di voltare pagina".