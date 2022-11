Iran, Teheran annuncia messa a punto primo missile ipersonico

Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha annunciato la messa a punto da parte dell'Iran del primo missile balistico ipersonico, in grado di violare sistemi antiaerei 'sofisticati'. "Non credo - ha osservato il comandante delle Forze aerospaziali dei Guardiani della rivoluzione, Amir Alí Hayizadé nel darne l'annuncio - che nei prossimi decenni sarà possibile trovare alcuna tecnologia in grado di contrastarlo". Hayizadé, citato dall'agenzia Tasnim, ha quindi parlato di "una svolta" per l'industria militare iraniana.