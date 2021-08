Irap 2021, Conte: "Tavolo insieme per abolirla"

Irap, imposta da abolire per il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. "La riforma fiscale è fondamentale per tutti. Io propongo l'abolizione dell'Irap", ha detto infatti il durante il dibattito sul ruolo dei partiti nella democrazia al Meeting di Rimini. "So che sono tanti soldi - aggiunto Conte - ma per le imprese Irap significa doppia contabilità, doppia dichiarazione e un sovraccarico di burocrazia. Ragioniamo insieme, mettiamoci tutti intorno a un tavolo per abolire l'irap, e sostituirla con una addizionale Ires", propone il leader del Movimento 5 stelle.

"Molto bene che il presidente Conte si sia ora schierato con l’idea di Italia Viva di abolire l’Irap. Ricordo come se fosse ieri tutti gli sforzi, nelle riunioni a Palazzo Chigi nella primavera 2020, per convincere quel governo ad abolire almeno la rata di giugno, data la pandemia. Dicevano che era un 'ricatto renziano' e un 'ingiustificato favore alle imprese'. Bene così ora. Avanti!". Così Luigi Marattin di Iv su Fb.