Iraq: almeno 6 morti in scontri a Nassiriyah, primo ministro ordina inchiesta

Baghdad, 27 feb. (Adnkronos)

Il primo ministro iracheno, Mustafa al-Kadhimi, ha ordinato un'inchiesta sugli incidenti tra forze di sicurezza e manifestanti registrati negli ultimi cinque giorni a Nassiriyah, capoluogo della provincia meridionale di Dhi Qar. I dimostranti, riportano i media locali, chiedono le dimissioni del governatore Nazim al-Waeli e il bilancio provvisorio è di almeno sei morti e oltre 250 feriti.

In una nota in cui si annuncia l'inchiesta, l'ufficio del primo ministro ha anche comunicato che al-Khadimi ha nominato il capo del Servizio di sicurezza nazionale iracheno, Abdul-Ghani al-Asadi, come nuovo governatore di Dhi Qar e ha formato una commissione per aiutare a risolvere i problemi nella provincia.