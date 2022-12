Meloni in Iraq, militari donano tricolore con firme e premier si commuove - Video

Momento di commozione per Giorgia Meloni durante la sua visita ai militari italiani di stanza a Erbyl, in Iraq. Al termine di un breve e sentito discorso, la premier riceve in dono un grosso Tricolore con le firme di tutti i militari presenti. Meloni non riesce a trattenere l'emozione anche di fronte al secondo regalo: un grande mosaico della sua immagine in cui ogni tessera è formata con le fotografie dei soldati italiani del contingente in Iraq. Poi i saluti e i selfie con i militari e il taglio di una grossa torta con il simbolo della Repubblica italiana. "Grazie per l'accoglienza, mi avete fatto sentire in famiglia'', dice Meloni.