Irlanda del Nord-Italia 0-0, flop e azzurri ai playoff per i Mondiali

L'Italia pareggia 0-0 a Belfast contro l’Irlanda del Nord e fallisce la qualificazione diretta ai Mondiali di Qatar 2022. La Nazionale del ct Roberto Mancini, seconda nel girone C con 16 punti, dovrà cercare la qualificazione nei playoff di marzo. Ai Mondiali va direttamente la Svizzera, prima nel gruppo con 18 punti dopo la vittoria per 4-0 con la Bulgaria. L'Italia fa flop al termine di una prova in cui crea poco. La partenza, con un'iniziativa pericolosa di Di Lorenzo, illude. Gli azzurri producono poco e non pungono, il primo tempo scivola via senza sussulti e senza vere occasioni.

La ripresa si apre con un'occasione per i padroni di casa: al 48' è bravo Donnarumma a negare il gol a Saville. Tracce d'Italia al 64' con lo squillo di Chiesa: sinistro a giro, mira sbagliata di poco. Mancini prova a pescare in panchina le carte per cambiare la partita. Le sostituzioni non producono sostanzialmente effetti, bisogna aspettare l'80' per vedere un tiro di Emerson verso la porta avversaria.

Al 90' l'Irlanda del Nord va vicina al colpaccio. Washington dribbla Donnarumma e conclude, sulla linea salva Bonucci che evita un k.o. a questo punto ininfluente. La Svizzera segna a ripetizione e sale sull'aereo per il Qatar. L'Italia, invece, deve aspettare il sorteggio dei playoff e a marzo si giocherà l'ultima chance.

PLAYOFF - La Svizzera, prima classificata del girone C, si qualifica direttamente ai Mondiali. L'Italia andrà ai playoff in programma a marzo. Il 26 novembre verranno sorteggiati i 3 gironi in cui verranno divise le 12 Nazionali ancora in lizza. Ogni gruppo sarà formato da 2 teste di serie e 2 non teste di serie. Le semifinali incrociate definiranno le 2 finaliste, la vincente dello scontro decisivo di ogni girone andrà ai Mondiali.