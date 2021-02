IronFX, società leader di brokeraggio, annuncia il lancio del nuovo sito web per gli affiliati

LIMASSOL, Cipro, 6 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- Dopo molti mesi di impegno e duro lavoro da parte del proprio team, IronFX è orgogliosa di annunciare il lancio del nuovo sito web per gli affiliati.

Il programma di affiliazione di IronFX rimane fedele alla reputazione della società, ovvero essere un punto di riferimento per gli affiliati con il nuovo sito web che presenta una vasta gamma di strumenti, servizi e piani di marketing per aiutare le aziende a crescere e ad aumentare i tassi di conversione.

L'obiettivo principale durante il processo di riprogettazione era aggiornare e ampliare i servizi disponibili per gli affiliati, oltre a creare una risorsa più preziosa, incentrata sull'utente e interattiva su tutte le piattaforme e i dispositivi.

Il sito web per gli affiliati mira ad attirare affiliati nuovi ed esistenti, e offre innovativi ed entusiasmanti piani di pagamento, commissioni e bonus per premiare gli affiliati. Gli affiliati avranno a disposizione un'ampia scelta: potranno infatti ricevere commissioni settimanali, CPA fino a 1.500 USD, rimborsi fino a 15 USD per lotto e accedere a 6 piani di pagamento. Inoltre è disponibile un servizio di assistenza dedicato da parte di un team di esperti sulla formazione, sul marketing e su come avviare la propria attività. Sono anche disponibili una gamma completa di supporti e vari strumenti di marketing per aiutare gli utenti a costruire integralmente il proprio marchio e plasmare la propria strategia di marketing.*

Sono previsti anche interessanti bonus, tra cui un bonus di iscrizione di 1.000 USD e un bonus di commissione del 30%.*

Il responsabile del programma affiliati ha dichiarato:

"Siamo entusiasti di lanciare il nuovo sito web e crediamo fermamente che risulterà utile e informativo consentendo ai clienti affiliati e alle aziende di conoscere il nostro prodotto prima di unirsi a noi e iniziare a beneficiare della nostra gamma di servizi su misura. Siamo lieti di aver corrisposto sinora 35 milioni di USD in commissioni; inoltre il nostro programma vanta un tasso di conversione del 40%. Perché essere meglio, quando puoi essere il migliore?"

Per ulteriori informazioni sugli affiliati IronFX e sui numerosi servizi disponibili per le imprese, visitare il sito webhttps://affiliates.ironfx.com/en

Tutte le operazioni di trading comportano rischi e sussiste la possibilità di perdere l'intero capitale investito.

*Tutti i piani di pagamento e i bonus sono soggetti a termini e condizioni

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1433766/IronFX.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1216050/IronFX_Logo.jpg