Irpef, come cambia: 4 aliquote, oltre 55.000 euro al 43%

Passa dalle 5 aliquote attuali a 4, con la cancellazione del prelievo al 41%, e il conseguente l'allargamento della platea dell'ultimo scaglione, che partirà dal 55.000 euro, su cui sarà applicata un'imposizione del 43%. Sale da 6 a 7 miliardi il plafond per modificare l'Irpef, che andranno alla riduzione delle due aliquote che vengono applicate ai redditi dai 15.000 ai 55.000 euro, che al 27% e 38% passano rispettivamente al 25% e 35%. L'accordo raggiunto oggi al ministero dell'Economia con i rappresentati dei gruppi della maggioranza dovrà ora passare l'esame del presidente del Consiglio, Mario Draghi, e dei partiti che lo sostengono.

La decisione di intervenire sull'imposta per le persone fisiche, e non sul cuneo fiscale come chiesto da più parti, avrà un impatto su un numero maggiore di contribuenti. In questo modo, infatti, si agisce su tutti coloro che versano l'Irpef e che invece sarebbero stati esclusi dalla riduzione del costo del lavoro che avrebbe lasciato fuori dal taglio delle tasse alcune categorie, come ad esempio i pensionati. Per 'compensare' chi in teoria dovrebbe pagare di più (i redditi tra 55.000 e 75.000 euro) sono stati annunciate anche delle piccole modifiche sulla no tax area.

Oggi è stato fatto un ''primo passo strutturale'' della riforma dell'Irpef, afferma il viceministro del Mise, Gilberto Pichetto, che ha partecipato alla riunione per Forza Italia. "Sono soddisfatto dell'accordo'', aggiunge. "Ora Franco ne deve parlare con Draghi, noi con i nostri partiti e poi riaggiornarci". I prossimi passaggi prevedono, quindi, un nuovo incontro al Mef tra il ministro dell'Economia ed i rappresentati delle forze di maggioranza, che dovranno chiudere l'intesa. Che poi sarà tradotta in un emendamento alla legge di bilancio 2022, attualmente all'esame del Senato e che dovrà essere approvata dal parlamento entro dicembre.

Nelle tabelle che seguono vengono riportate l'attuale l'Imposta sulle persone fisiche e la nuova Irpef, che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo anno.

IRPEF ATTUALE:

Aliquota..............................fascia di reddito (euro)

23%................................... fino a 15.000

27% ..................................da 15.000 a 28.000

38% ..................................da 28.000 a 55.000

41% ..................................da 55.000 a 75.000

43% ...................................oltre 75.000

IRPEF FUTURA:

23%..................................fino a 15.000

25%..................................da 15.000 a 28.000

35%..................................da 28.000 a 55.000

43%..................................oltre 55.000