Ischia, l'allarme della Protezione civile: "Possibili nuove frane"

Le abbondanti piogge potrebbero provocare nuove frane nella zona di Casamicciola a Ischia. Lo ha detto Italo Giulivo, capo della Protezione civile della Campania, nel corso di una conferenza stampa per illustrare i provvedimenti presi per fronteggiare la nuova allerta meteo. "Piogge come quelle previste, se si verificheranno in modo concentrato, potrebbero provocare nuovi effetti al suolo", ha spiegato, e dunque "innescare ulteriori frane determinando una situazione di pericolosità".

Per questo "l'invito della protezione civile regionale è quello di allontanarsi dalle abitazioni che dalle analisi sono state classificate come rosse e andare negli alberghi", ha concluso Giulivo.

Ed è stato emanato proprio oggi, dopo la riunione del Centro operativo comunale e del Centro di coordinamento dei soccorsi, come ha annunciato il commissario straordinario Legnini, un nuovo provvedimento che proroga l'obbligo di allontanamento dei cittadini che si trovano nella zona rossa di Casamicciola, che è stata interessata dalla frana dello scorso 26 novembre. "Si tratta di una ordinanza che conferma la precedente di allontanamento dagli edifici della zona rossa - ha spiegato Simonetta Calcaterra, commissario prefettizio del comune di Casamicciola - che è tuttora in vigore non essendo intervenuta alcuna revoca. Ma nonostante ciò abbiamo ritenuto di dovere confermare il contenuto della precedente ordinanza, che contiene l'invito a residenti zona rossa di allontanarsi".