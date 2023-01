ISEE 2023, certificazioni Poste Italiane già in Bacheca, anche da App

Da quest’anno, la certificazione di saldo e giacenza media dei prodotti finanziari e assicurativi del Gruppo Poste Italiane, necessari per richiedere l’ISEE 2023, potrà essere consultato anche in mobilità, in qualsiasi momento sia necessario, senza richiesta, semplicemente accedendo alla propria Bacheca da una delle App di Poste o dal sito www.poste.it. Già da dicembre è partito l’invio delle certificazioni, che raggiungeranno entro gennaio circa 10milioni di clienti. Se si è titolare di un prodotto finanziario o assicurativo del Gruppo Poste Italiane e si è in possesso di “credenziali forti” (con il PosteID in App o un numero telefonico associato ai prodotti finanziari), Poste Italiane mette a disposizione dei clienti la certificazione patrimoniale dei rapporti intestati o cointestati, in formato digitale, nella propria Area Riservata. Per consultare il documento basta accedere alla Bacheca personale da una delle App o da www.poste.it utilizzando le credenziali di accesso, aprire il messaggio «Attestazione patrimoniale valida ai fini ISEE 2023» e cliccare su «Visualizza allegato» per aprire la certificazione. È possibile consultare il documento ogni volta che si vuole, richiamandolo tra quelli presenti nella Bacheca, archiviarlo per una consultazione rapida o condividerlo in tempo reale, utilizzando gli strumenti installati sul proprio dispositivo, smartphone o PC. Tutte le certificazioni di anni passati o le consistenze patrimoniali in corso sono sempre disponibili su www.poste.it, compilando la richiesta nella pagina dedicata al servizio (link su “pagina dedicata” https://www.poste.it/prodotti/rilascio-certificazione-ai-fini-isee.html), dove sono dettagliate anche tutte le informazioni relative alle modalità di richiesta delle certificazioni per soggetti minorenni e con specifiche tutele.