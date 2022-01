ISLE 2022, la principale esposizione di display smart, sistemi AV integrati e LED della Cina, è stata rinviata ad aprile

SHENZHEN, Cina, 24 gennaio 2022 /PRNewswire/ -- ISLE 2022, la maggiore esposizione cinese di display smart, sistemi AV integrati e LED, ha appena annunciato il rinvio di due mesi dell'evento, che si terrà il prossimo aprile.

ISLE 2022 era infatti previsto dal 22 al 24 febbraio 2022. In conformità con il "Piano di lavoro per la prevenzione e il controllo del COVID per le festività del Capodanno cinese 2022" del Consiglio di Stato della Cina, ISLE 2022 è stato posticipato al 7-9 aprile 2022, e si terrà presso il padiglione 14-16 del World Exhibition & Convention Center di Shenzhen (Shenzhen World), a 7 chilometri dall'aeroporto della città.

L'ISLE di Shenzhen è l'esposizione di dispositivi tecnologici più grande e d'effetto al mondo. Con le più recenti tecnologie e soluzioni di oltre 1.000 espositori, e una superficie espositiva di 80.000 metri quadrati, ISLE 2022 coprirà l'intera supply chain del settore con schermi di grandi dimensioni, sistema audiovisivi integrati e LED. Nel corso dell'evento sono previsti circa 20 seminari e workshop.

ISLE 2022 presenterà i principali nuovi prodotti, le novità e i migliori premi di ISLE di quest'anno per display a schermo grande e sistemi AV. Mini-LED, Micro-LED, TV LED 8K, dispositivi per conferenze 5G all-in-one, produzione virtuale di tecnologia LED large screen fusion XR, LED wall 3D, sono alcune delle principali tendenze tecnologiche di ISLE 2022.

Li Yingjie, CEO di ISLE, ha dichiarato: "Continueremo a lavorare a stretto contatto con China Optics and Optoelectronics Manufacturers Association e C.L.A.V Professional Committee of China Industrial Cooperation Association, nonché con altre organizzazioni del comparto, per il successo dei seminari e per ottenere le migliori valutazioni dei prodotti alle nuove date stabilite per l'evento. Contiamo di ospitare un evento straordinario per il settore e far sì che ISLE 2022 sia un punto di riferimento di alta qualità, proficuo e sicuro per tutti".

Informazioni su ISLE

ISLE è la principale esposizione professionale al mondo di display smart, sistemi AV integrati e LED. L'evento, che si tiene ogni anno a Shenzhen, cuore tecnologico della Cina, è una joint venture di COEMA (China Optics and Optoelectronics Manufactures Association) e di tre controllate del China Foreign Trade Center, organizzatore di Canton Fair (il più grande evento commerciale al mondo).

Per ulteriori dettagli, consultare il sito web https://www.isle.org.cn/?lang=en

