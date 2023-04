Isola dei famosi 2023, tra i concorrenti anche l'ex suor Cristina - Video

La cantante è sbarcata in Honduras

C'è anche Cristina Scuccia tra i concorrenti dell'Isola dei famosi 2023. Nata e cresciuta nella provincia di Ragusa, l'ormai ex suor Cristina, appassionata di musica, nel 2014 ha emozionato e sbalordito il pubblico all’interno del programma The Voice of Italy, il talent show che l’ha vista trionfare.

Alla fine del 2022 annuncia di aver lasciato la vita consacrata e nel 2023 annuncia l’uscita de suo primo singolo firmato Cristina Scuccia 'La felicità è una direzione'.

"Per quanto io possa sembrare coraggiosa, ho paura di tante cose” ha detto di sé stessa Cristina, affermando di essere pronta a farsi conoscere e a mettersi in gioco. "Bisogna affrontarle le paure", ha aggiunto. "Il salto dall’elicottero lo vivo come una metafora” ha commentato, paragonando questo momento a una prova di coraggio che le consentirà di vivere nuove e splendide emozioni.