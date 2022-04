Isola famosi 2022, Silvano dei Cugini di Campagna espulso dopo bestemmia

Isola dei famosi 2022, Silvano dei Cugini di Campagna espulso dopo aver bestemmiato in diretta. "A causa dell'uso di un'espressione blasfema, Silvano Michetti è definitivamente espulso dal gioco - si legge sul sito ufficiale del reality - In seguito ad attente verifiche Mediaset e Canale 5 hanno deciso di prendere un provvedimento nei confronti di Silvano dei ‘Cugini di Campagna’." "È stato infatti confermato che nel corso della diretta di lunedì sera il concorrente, appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos, ha usato un’espressione blasfema - scrivono ancora - Per questo motivo, Silvano Michetti verrà definitivamente espulso da L’Isola dei Famosi. Mediaset si scusa con i telespettatori per l’episodio inaccettabile".