Isolamento Covid e nuove regole, Schillaci: "Decreto prima di Natale"

La revisione prevede 5 giorni senza test alla fine per gli asintomatici

Arriveranno prima di Natale le nuove regole su modalità e durata dell'isolamento Covid. Il decreto con la revisione dell’isolamento per i positivi al Covid, 5 giorni senza test alla fine per gli asintomatici, “arriverà a breve, sicuramente prima di Natale”, ha detto all’Adnkronos Salute il ministro della Salute Orazio Schillaci, prima di entrare nella decima Commissione del Senato per illustrare le linee programmatiche del suo dicastero.