Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione: nuovi test a Vallelunga

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione continua il suo sviluppo nell’attesa del grande debutto

Lungo il tracciato laziale di Vallelunga, la nuova Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione ha completato una serie di giri che hanno consentito ai tecnici di proseguire nello sviluppo della vettura. Nella mattinata la vettura da corsa ha utilizzato il solo motore endotermico, in modo da testare affidabilità ed erogazione, nel pomeriggio è stata attivata anche la parte ibrida.

Presenti nella prima giornata di test anche i tecnici del Team Vector Sport, che gestiranno la vettura in gara.

Isotta Fraschini Tipo 7 LMH Competizione gareggerà nel WEC 2023

La Hypercar a trazione integrale continua a fornire preziosi dati agli ingegneri della Isotta Fraschini, una vettura concepita per partecipare alla gare di durata e che sarà costruita anche nella variante Strada.

Al volante della Tipo 6 LMH Competizione, nei primi test di Vallelunga, Maurizio Meridiani, pilota che si è occupato anche dello sviluppo al simulatore. In questa prima sessione di test sono state effettuate una serie di prove, con “lunghezze” differenti, arrivando a compiere fino a 8 giri consecutivi, ogni sosta programmata consentiva di effettuare misurazioni e verificare i dati misurati nella galleria del vento e all banco prova.

Claudio Berro, Direttore Motorsport di Isotta Fraschini: «La prima volta della nostra macchina con le ruote sull'asfalto è ovviamente una sensazione emozionante per tutti, a partire dai tecnici che l'hanno realizzata che erano presenti e che così l'hanno vista finalmente in pista. Per noi tutti è stato un momento bello anche perché la giornata si è svolta secondo il piano previsto, con grandi soste per mettere a punto la vettura e analizzarne i dati, e direi che con le ultime tornate con l'impianto ibrido in funzione si è completato il primo giorno con soddisfazione per tutti».

Gary Holland, Team Principal di Vector Sport: «Giornata molto positiva, con la prima uscita della vettura test che è andata senza particolari problemi e questo è impressionante, dimostra il calibro dei partner tecnici coinvolti. Non vediamo l'ora di portare a termine lo sviluppo e, mi auguro, il processo di omologazione, puntando all'iscrizione gara-per-gara fino alla fine dell'anno. Spero che l'ACO possa cogliere lo sforzo che stiamo facendo e la strada che stiamo percorrendo e possa concederci l'iscrizione, così da poter affrontare le altre squadre LMH ».