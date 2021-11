Almeno quattro agenti israeliani sono rimasti feriti in un attacco nella città vecchia di Gerusalemme. Secondo la polizia, come riferisce il Times of Israel, l'attentatore è stato "colpito e neutralizzato". Uno degli agenti israeliani feriti nell'attacco è morto, secondo quanto riferisce la Radio Militare. L'attacco è avvenuto nei pressi del mercato arabo che costeggia il Muro del Pianto.