Israele-Hamas, il cimitero delle auto del rave Supernova

A due mesi dell'attacco di Hamas a Israele il 7 ottobre, il grande cimitero delle auto dei partecipanti al rave Supernova è uno dei simboli del massacro di 364 ragazzi che si erano riuniti soltanto per ballare. Il festival è stato il luogo con il maggior numero dei morti, dove sono stati rapiti 40 ostaggi e perpetrate numerose violenze sessuali. Nel deposito sono state portate un migliaio di auto, 200 delle quali carbonizzate. Ma ci sono anche alcuni pick up bianchi usati da Hamas. “Per noi è un secondo Olocausto, nessuno dica che non è successo” , dice il militare di guardia all'ingresso.